В Псковской области идет отбор граждан для поступления в вузы войск национальной гвардии

Полиция ищет свидетелей столкновения автомашин на перекрестке улиц Западной и Коммунальной

Депутаты из «социального» комитета не послушали прокуратуру и одобрили прежнюю потребительскую корзину

Еще у одного школьника в Пскове подозревают корь