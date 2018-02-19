Общество

Создание в Пскове к Ганзе wi-fi зон на общественных площадках обсудил Михаил Ведерников с руководством ПАО «Ростелеком»

В понедельник, 26 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителями ПАО «Ростелеком»: вице-президентом компании, директором Макрорегионального филиала «Северо-Запад» Андреем Балаценко и директором филиала ПАО в Новгородской и Псковской областях Ольгой Родионовой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в совещании также приняли участие заместитель губернатора Александр Кузнецов и руководитель аппарата администрации области Денис Гуляев. Участники встречи обсудили направления для продолжения сотрудничества в сфере развития информационных технологий.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ПАО «Ростелеком» - один из партнеров Псковской области по развитию услуг связи, и выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества. «Повышение доступности услуг связи способствует продвижению государственных сервисов и повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, безопасности, ЖКХ и других», - отметил он.

Сейчас при сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» реализуется проект по устранению «цифрового неравенства». В текущем году бесплатные точки доступа в интернет появятся еще в 17 населенных пунктах региона, и Псковская область станет единственным субъектом, где все города и села с населением от 250 до 500 человек будут подключены к сети интернет.

Кроме того, продолжается реализация проекта по подключению больниц и поликлиник Псковской области к скоростному интернету. Проект разработан по поручению президента РФ с целью консультирования населения специалистами ведущих федеральных и региональных клиник с использованием возможностей телемедицинских технологий. В прошлом году «Ростелеком» построил в регионе 43 волоконно-оптических линии связи. Ожидается, что в этом году еще 22 линии позволят оснастить лечебные учреждения высокоскоростным интернетом.

Участники встречи обсудили и возможность участия компании в организации и проведении выборов президента РФ и Единого государственного экзамена на территории региона.

Андрей Балаценко предложил более тесно взаимодействовать в вопросе продвижения электронного правительства и использовать возможности «Ростелекома» в части популяризации среди населения портала «Госуслуги».

Врио губернатора согласился с тем, что необходимо развивать это направление, а также выразил заинтересованность в создании в Пскове к Международным Ганзейским дням в 2019 году wi-fi зон на общественных площадках.

По итогам встречи Михаил Ведерников и Андрей Балаценко договорились о том, что стороны сформируют перечень направлений, по которым Псковская область и ПАО «Ростелеком» могут продолжить взаимодействие. «Ваша компания активно развивается, идет в ногу со временем. Мы готовы к диалогу», - сказал в заключение врио губернатора.