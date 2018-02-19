Общество

Псковские поисковики примут участие в открытии Всероссийской акции «Вахта памяти»

Представители Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» примут участие в открытии Всероссийской акции «Вахта памяти», которая пройдет 1-4 марта в Белгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал руководитель и начальник штаба Геннадий Корольков, всего в акции примут участие около 300 поисковиков из 76 регионов России. В программе: семинар-совещание для представителей поисковых объединений России, мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам развития поискового движения, патриотического воспитания молодежи и взаимодействию общественных организаций с органами исполнительной власти.

Областная «Вахта памяти» в этом году в очередной раз пройдет с 25 апреля по 8 мая в Пустошкинском районе. В годы Великой Отечественной войны район был оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. Освобождение длилось долгие девять месяцев, и в ходе ожесточенных боев здесь погибло около 19 тысяч человек.

По словам руководителя организации, в прошлом году в ходе поисковых работ на территории региона удалось поднять останки почти 450 погибших и пропавших без вести воинов, по пять медальонов и наград, более 20 именных вещей. Сотрудники «Следа пантеры» установили 26 имен и уточнили место гибели 15 героев.

Всего с момента создания общественной организации в 1994 году поисковики обнаружили и перезахоронили более 15 тысяч воинов, установили имена почти тысячи павших воинов, нашли их родственников, а также подняли технику времен Великой Отечественной войны: самолеты, танки и немецкую самоходную установку, которые впоследствии стали музейными экспонатами.