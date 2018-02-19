Общество

Псковичи обеспокоены тем, что еще не получили приглашений на выборы 18 марта

В Псковской области продолжается прием звонков на «горячую линию» связи с избирателями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей устроители линии, за время ее работы, то есть с 19 февраля, поступило 26 обращений.

Напомним, обратиться можно по телефону: 8 (900) 995 64-01 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, а в день голосования 18 марта звонки будут приниматься с 08.00 до 22.00.

За время работы «горячей линии» поступило 26 обращений. Из них 14 обращений в категории «организация избирательного процесса» - это преимущественно вопросы, связанные с подачей заявления для голосования по месту пребывания. Так, например, звонят граждане, которые имеют гражданство РФ, но проживают или будут находиться в день голосования в других государствах; или избиратели интересуются, как подать заявление через портал госуслуг, где взять форму заявления, каков график работы избирательных комиссий. По таким обращениям операторы дают подробные разъяснения, поддерживается обратная связь с избирателем до момента решения его вопроса.

Традиционно поступают звонки социально-бытового характера. Например, житель Порхова обратился с жалобой на отсутствие в доме горячей воды, псковичка пожаловалась на отсутствие инсулина в аптеке, жительница Торошина обратилась за разъяснением, как прописать у себя жильца. Всего на первом этапе поступило 6 таких обращений. По данным обращениям операторы направляют запросы в соответствующие структуры, дают разъяснения, либо решают проблему оперативно.

Также граждане интересуются, осталась ли возможность проголосовать на дому, некоторые выражают недовольство большим количеством рекламы на радио и телевидении, высказывают пожелания перенести участок ближе к дому, беспокоятся, что еще не получили приглашения на выборы.

В целом характер звонков на первом этапе работы носит информационно-справочный характер, жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало.

Напомним, что в этом году «горячая линия» организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации». «Горячая линия» проводится при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссией Псковской области. Главной целью работы «линии связи с избирателями» является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 18 марта. Данный общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний.