Общество

Нарушения законодательства привели к несчастному случаю на производстве в колонии №4 в Псковской области

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в результате проверки в деятельности ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осужденного к труду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

По сообщению, поступившему от дежурного помощника начальника колонии, о получении осужденным травмы спецпрокуратурой была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что с осужденным на производстве произошел несчастный случай. По степени тяжести осужденный получил повреждения легкой степени.

Причинами несчастного случая стали нарушения требований техники безопасности, трудовой и производственной дисциплины как со стороны самого осужденного, так и не обеспечение администрацией исправительного учреждения надлежащего надзора за осужденным, работающим на производстве.

Вместе с тем, как установлено в ходе проведения проверки, в нарушение требований статьи 103 УИК РФ, статей 212, 225 ТК РФ, пункта 24.6 Постановления Правительства РФ №1392 от 08.12.1999 «Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования» и приказа Минтруда России от 26.12.2014 № 1165 Н «Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования» осужденный был трудоустроен и допущен к выполнению работ на деревообрабатывающем оборудовании без соответствующего обучения и наличия необходимого образования.

В этой связи Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области в адрес начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области внесено представление с требованием принять действенные меры по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствовавших, и наказания виновных лиц.