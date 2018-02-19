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Псковская молодежь обратила внимание Ивана Цецерского на необходимость создания условий для трудоустройства выпускников

26.02.2018 19:58|ПсковКомментариев: 2

26 февраля глава Пскова Иван Цецерский встретился с учащимися профильного 11-го класса по специальности «Медицина» псковского лицея «Развитие». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в ходе общения ребята поделились с представителем муниципалитета своими увлечениями и планами на будущее.

По их словам, некоторые выпускники планируют поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Смоленска, но кто-то решил остаться в родном городе. Практически все выпускники высказали мнение о том, что, независимо от места обучения, ребята хотели бы вернуться в Псков и трудиться на благо своего города, если будут созданы для этого подходящие условия.

Иван Цецерский подчеркнул, что городу нужны специалисты во многих медицинских областях: «Профессия врача во все времена была востребована и совершенно точно будет востребована в будущем. Радует, что вы осознано, выбираете профессию и вуз. Вы не боитесь ставить перед собой задачи, которые требуют больших усилий. Вы уже взрослые люди и теперь только вам решать, кем вы будете».

Одна из выпускниц отметила, что сегодняшняя школа предоставляет большие возможности для поступления в вузы: «Нам дают не только теоретические знания, также мы познаем медицину и в практике. Кроме того, летом мы подрабатываем в медицинских учреждениях и уже напрямую осознаем, что подразумевается под словом врач».

Кроме того, выпускники спросили у главы города о том, какие специалисты нужны Пскову, какие госпрограммы действуют для поступления в вузы и о перспективах Псковского государственного университета по подготовке медицинских кадров.

Глава Пскова ответил, что при подготовке к поступлению в вуз принято рассматривать разные варианты. Один из них, это поступление в рамках целевого набора: «Его особенность состоит в том, что выпускник приходит в вуз не только с результатами ЕГЭ, но и с соответствующим направлением от региона или учреждения. При этом в случае успешного прохождения конкурса он зачисляется на выбранную им специальность, обучается там, а после окончания вуза идет работать в то место, откуда его направили».

Также Иван Цецерский подчеркнул, что в Пскове открылся онкодиспансер, и в скором времени откроется перинатальный центр, где будут востребованы современные кадры.

Почти каждый ученик обращал внимание на то, что необходимо создавать условия для трудоустройства выпускников, тем самым снижать трудовую миграцию молодых специалистов. Иван Цецерский отметил, что это одна из актуальных проблем в Пскове, которая требует формирования эффективного механизма взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, бизнеса и образования.

Кроме того, ученики задавали вопросы градоначальнику, касающиеся городского хозяйства: ремонта дорог и дворов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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