Общество

В великолукском дворе стаи собак собираются у мусорных баков из-за разбросанных рядом костей и пугают детей

Во дворе домов №№42 и 44 по проспекту Гагарина в Великих Луках стаи бездомных собак собираются у мусорных баков из-за разбросанных рядом останков животных и пугают местных жителей. Как написала на сайте ведерников.рф великолучанка Ольга Коротаева, рядом располагаются детский сад и школа, дети вынуждены проходить мимо озлобленных животных.

По словам женщины, мусорные мешки с костями выбрасывают из кафе, которое располагается неподалеку. Великолучане задаются вопросом, имеют ли владельцы право так утилизировать свои отходы.