Общество

У великолучанина за долги изъяли загранпаспорт

На основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП г. Великие Луки у должника органами ОВМ ОМВД России по г. Великие Луки Псковской области изъят заграничный паспорт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, у гражданина имеется задолженность по алиментным, кредитным и налоговым платежам, а также имеется задолженность по уголовному штрафу. В ходе работы с исполнительными производствами судебным-приставом-исполнителем ранее вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Должник от обязательств, установленных судом уклонялся, задолженности свои не оплачивал. В связи с этим, в целях полного и правильного исполнения требований всех исполнительных документов, а также в целях понуждения должника к исполнению требований исполнительных документов, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о даче поручения по изъятию заграничного паспорта должника. Данное постановление было отправлено в соответствующие органы для исполнения.

Так, по требованию судебного пристава-исполнителя должник явился на прием в ОСП г. Великие Луки и предоставил свой заграничный паспорт. Далее в сопровождении судебных приставов данный должник был доставлен в органы ОВМ ОМВД России по г. Великие Луки Псковской области, где у него и был изъят заграничный паспорт.

В соответствие со ст. 18 ФЗ от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в случае, если выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации ограничен, его паспорт подлежит передаче на хранение до истечения срока временного ограничения в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта.

Изъятие заграничного паспорта на основании постановления судебного пристава-исполнителя является нововведением. Но на сегодняшний день практика по изъятию заграничных паспортов уже имеется.

Служба судебных приставов разъясняет о том, что в соответствии со ст. 322 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. И в настоящее время судебными приставами проводится работа по установлению фактов незаконного пересечения государственной границы гражданами РФ, в отношении которых судебными приставами-исполнителями приняты решения об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.