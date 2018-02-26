Общество

МЧС: В марте в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды

В марте в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, температурный фон ожидается около нормы. Месячная сумма осадков ожидается 90-110% от нормы.

В первой половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 градусов С, с понижением в отдельные ночи до -7…-12 градусов С, при этом дневные температуры прогнозируются -3…+2 градуса С, с понижением в отдельные дни до 0…-5 градусов С.

Во второй половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -3…+2 градусов С, при этом дневные температуры прогнозируются +1…+6 градусов С, с повышением в отдельные дни до +7…+9 градусов С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются выше среднемесячных многолетних значений для весеннего периода.

В марте прогнозируется начало разрушения ледяного покрова на водоемах. Опасные гидрологические явления не прогнозируются. Ожидаемые неблагоприятные гидрологические явления: высокий уровень весенних паводковых вод.

РХБ обстановка в норме.