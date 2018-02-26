Общество

Эстонскому консульству не разрешили провести в Печорах прием по случаю столетия ЭР

Администрация Печорского района не разрешила псковскому консульству Эстонии провести в Печорах торжественный прием, который должен был состояться 2 марта, сообщает ERR со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Эстонии Сандру Камилову.

По ее словам, причины запрета неизвестны. В министерстве отметили, что подобных проблем не возникало с другими праздничными мероприятиями, которые эстонские дипломатические представительства проводят в России в связи с празднованием сотой годовщины независимости Эстонии.

«Псковская канцелярия Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге планирует в своем консульском округе различные мероприятия, организуемые в рамках празднования столетия Эстонской Республики в течение всего года, поэтому празднование юбилея, несмотря на этот (запрет), несомненно состоится», - сказала Камилова.

Она подтвердила, что запланированный в Печорах прием перенесен в связи с тем, что муниципальные власти не выдали разрешения на проведение мероприятия в Печорском доме культуры, ссылаясь на законодательство Российской Федерации.

По словам Камиловой, за границей, в том числе в России, запланированы многочисленные большие и маленькие мероприятия в честь столетия Эстонской Республики. Мероприятия имеют различный масштаб и находятся на разных стадиях подготовки.

«Предварительные соглашения на проведение крупных мероприятий имеются, но в организационной работе нужно согласовать с партнерами все детали, и в этом отношении работа уже идет», - сказала советник МИДа.

Посольство Эстонии в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и его псковская канцелярия последовательно отмечают столетие республики своими приемами. «Прием по случаю столетия Эстонской Республики состоялся в Санкт-Петербурге 21 февраля в церкви Святого Иоанна. В Москве был также проведен прием по случаю столетия республики, который в этом году прошел за пределами посольства в связи с ремонтом», - добавила Камилова.

Главный старейшина сету Ааре Хырн сообщил ERR, что решение районной администрации вызывает сожаление, но они планируют предложить Псковскому дому культуры несколько выставок, а также провести толоки на местном лютеранском кладбище. «Мыслей и планов много. Протянем дружескую руку Пскову и Печорам», - сказал Хырн.