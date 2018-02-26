Общество

1 марта в Великих Луках пройдет вечер памяти 6-й роты

1 марта в Великих Луках пройдет традиционный ежегодный вечер памяти, посвященный подвигу 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ. Организаторы мероприятия: городской студенческий совет управления образования администрации Великих Лук.

Организаторы вечера приглашают ветеранов боевых действий, членов семей погибших защитников Отечества и всех желающих стать участниками вечера памяти, посвященного подвигу 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Вечер памяти начнется в 15.00 в конференц-зале библиотеки имени Семевского.

В феврале 2000 года на территории Чеченской Республики в Аргунском ущелье десантники 6-й роты вступили в неравный бой с международными бандформированиями, имевшими значительное численное превосходство. Из 90 десантников, участвовавших в бою, в живых остались только 6 человек. В кровавой схватке с двадцатикратно превосходящими силами противника десантники 6-й роты победили. 22 десантникам 6-й роты присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно, 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами «Мужества», 63 - посмертно.