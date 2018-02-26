Общество

Псковский облсовпроф приглашает на концерт в рамках работы «Клуба поколений»

1 марта в рамках работы социального проекта «Клуб поколений» в большом зале Псковского облсовпрофа в 16.00 состоится концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, организаторами мероприятия выступают Молодежный совет Псковского облсовпрофа и профсоюзный актив студентов ПсковГУ. Праздник пройдет в формате музыкально-развлекательного вечера с участием вокальныx и танцевальныx коллективов.

Напомним, что проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В настоящий момент проект существует благодаря партнерской поддержке и помощи волонтеров.

В ходе совместных встреч в Клубе пожилые люди и молодежь обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, киноклубах, субботниках и просто с пользой проводят свободное время. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Двери Клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе проекта можно узнать у организаторов по телефонам: 8-953-243-06-15 (Светлана Тябут) или 8-911-379-57-34 (Сергей Лазученков).