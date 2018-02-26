Общество

В день памяти святителя Григория Паламы на Успенском подворье Святогорского монастыря состоится архиерейское богослужение

4 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, на Успенском подворье Святогорского монастыря состоится архиерейское богослужение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, божественная литургия пройдёт 4 марта в 9.30 в храме Успения Божией Матери с.Успенское в Великолукском районе.

Напомним, что Успенское подворье Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря образовано при храме Успения Божией Матери с.Успенское, согласно прошению игумена обители архимандрита Макария (Швайко), на основании решения Епархиального совета Великолукской епархии от 13 февраля 2018 года.

Указами епископа Великолукского и Невельского Сергия от 13 февраля 2018 года, №5 и 24 февраля 2018 года, № 20, управляющим Успенским подворьем Святогорского монастыря назначен игумен Евфросин (Боев), экономом подворья иеромонах Тихон (Осяк).