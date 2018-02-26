Общество

Ольга Милонаец: Социальная реклама должна размещаться по тем же правилам, что и обычная

Социальная реклама должна размещаться по тем же правилам, что и обычная. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заявила начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Она отметила, что в Пскове почему-то рекламой считают лишь то, что продвигает определенный товар, а, например, концерты, конкурсы, фестивали - это не реклама. Ольга Милонаец подчеркнула, что это не так.

«Реклама - это любая информация, идея, мысль, музыка. Это не обязательно «Купи вот это». Реклама - это и товар, и наименование юрлица, и продавцы товаров, и результаты интеллектуальной деятельности, и мероприятия, в том числе спортивные, концерты, конкурсы, фестивали», - подчеркнула начальник ведомства.

Социальная реклама, например, 100 лет РККА, должна размещаться по тем же правилам федерального закона «О рекламе», что и обычная, в том числе спонсорская реклама.

Что касается политической рекламы, то на нее распространяется свой закон.