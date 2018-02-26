Общество

ОПФР по Псковской области: Социальная ответственность работодателей заключается в содействии заблаговременной работе по подготовке людей к выходу на пенсию

Чтобы пенсионные права граждан неукоснительно соблюдались, территориальные органы ПФР проводят заблаговременную работу по предварительной оценке права на пенсионное обеспечение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, граждане могут обращаться в органы Пенсионного фонда за получением любой информации, которая касается их пенсионных прав. Помимо этого они могут войти в свой «Личный кабинет гражданина» и посмотреть, какие данные содержатся на их индивидуальном лицевом счете: сведения о заработке, стаже, сумме поступивших от работодателя страховых взносах.

Таким образом, граждане еще до выхода на пенсию, могут проконтролировать правильность учета и отражения их пенсионных прав, принять меры по устранению ошибок, а также удостовериться в добросовестности своего работодателя.

Если же сведения достоверны, то гражданину с его согласия страховая пенсия по старости может быть установлена по данным его индивидуального лицевого счета.

Чтобы повысить эффективность проведения заблаговременной работы в отношении работающих граждан, с 2014 года органами ПФР ведется работа по электронному информационному взаимодействию с работодателями. Основной задачей такого взаимодействия является предоставление работодателями электронных образов документов о пенсионных правах работников. Это позволяет органам ПФР своевременно устанавливать пенсии, а гражданам не тратить время на посещение клиентских служб ПФР и отвлекаться от выполнения своих трудовых функций.

В рамках заключенного соглашения работодатель представляет в Пенсионный фонд список граждан, которые в текущем году собираются уходить на пенсию, а также пакет документов, необходимых для проведения предварительной работы, на каждого будущего пенсионера. Пенсионный фонд проводит оценку документов, при необходимости направляет запросы в архивы или на предприятия для уточнения той или иной информации, чтобы учесть пенсионные права граждан в полном объеме.

Наиболее крупными социально-ответственными работодателями, подключившимися к информационному взаимодействию с ПФР, являются:

- ОАО Псковский электромашиностроительный завод,

- МП г. Пскова «Горводоканал»,

- МП г. Пскова Псковские теплосети,

- ОАО «Псковэнергоагент»,

- ОАО «Псковский хлебокомбинат»,

- МП г. Великие Луки «Горводоканал»,

- ООО Велмашсервис,

- Опочецкое РАЙПО,

- ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница»,

- МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

- Невельское РАЙПО.

- ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница»,

- Порховское РАЙПО,

- ЛПУ «Санаторий «Хилово»,

- АО «Уклад»,

- ЗАО «Славянка»,

- ЗАО «Порховский маслосырзавод»,

- Великолукская сельскохозяйственная академия,

- Великолукская Академия физической культуры,

- Завод «Силовые машины»,

- Великолукский лесотехнический колледж.

В то же время не все работодатели понимают важность электронного информационного взаимодействия. Из 4574 организаций, заключивших соглашения с Пенсионным фондом многие на деле не поддерживают взаимодействие. Из-за этого проведение заблаговременной работы по оценке пенсионных прав граждан и как следствие, предоставление государственных услуг в электронном виде сильно усложняется.

Отделение ПФР по Псковской области обращает внимание работодателей, что их социальная ответственность заключается не только в достойных белых зарплатах и своевременных отчислениях в Пенсионный фонд, но и в содействии работе по подготовке людей к выходу на пенсию.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.