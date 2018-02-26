Общество

В Музее Победы в Москве сегодня вспоминают подвиг Александра Матросова

В Музее Победы в Москве сегодня вспоминают подвиг Александра Матросова, который погиб 75 лет назад у деревни Чернушки, грудью закрыв амбразуру вражеского дзота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в зале Славы Музея Победы среди имен Героев Советского Союза и Героев России, высеченных на 27 белоснежных мраморных пилонах, посетители могут увидеть и имя Александра Матросова. На расположенных в зале интерактивных тачскрин-экранах любой желающий может ознакомиться с биографией Александра Матросова. Рассказ о его подвиге является неотъемлемой частью многих экскурсий Музея Победы.

27 февраля 1943 года батальон, в котором служил Матросов, получил задачу атаковать немецкий опорный пункт, расположенный в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района Псковской области. Пройдя лес и выйдя на опушку, красноармейцы попали под сильный пулемётный огонь противника трех вражеских пулеметных дзотов, перекрывавших подступы к деревне. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков. Второй дзот уничтожила группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней Чернушки. Попытки заставить его замолчать с помощью гранат не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова начал стрелять. Тогда Матросов бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он помог выполнению боевой задачи и освобождению оккупированной деревни Чернушки.