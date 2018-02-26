Общество

В Пскове должен быть принят нормативно-правовой акт на установку информационных щитов - Ольга Милонаец

В Пскове должен быть принят нормативно-правовой акт на установку информационных щитов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заявила начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

По ее мнению, такой законодательный акт смог бы регулировать установку таких информационных объектов, порядок их установки. «Город имеет право принять такой акт, чтобы размещать там информацию, общеобязательную для размещения. Пока таких информационных щитов в Пскове нет», - сказала она.

Что касается информационных щитов на площади Ленина, количество которых может достигать 7 штук одновременно, то эти щиты, подчеркнула Ольга Милонаец, нелегитимны. «Мимо площади Ленина страшно проезжать, жалко на нее смотреть», - добавила начальник ведомства.

А что касается законодательства о культурном наследии, то реклама у Псковского кремля, то есть на площади Ленина, вообще запрещена.