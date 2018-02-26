Общество

Умерла старейшая актриса Москвы Татьяна Карпова

Старейшая актриса Московского академического театра им. Маяковского Татьяна Карпова ушла из жизни в возрасте 102 лет. Как сообщает МК, последний месяц народная артистка СССР чувствовала себя плохо и не вставала с кровати. Она скончалась у себя дома в присутствии родных.

О дате и месте церемонии прощания и похорон объявят позднее, пояснили, в свою очередь, в пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского.

Отмечается, что Карпова проработала в театре Маяковского с 1938 года. Всего на счету артистки более полусотни ролей.