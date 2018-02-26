Общество

Александр Козловский: Мы должны быть сплоченными, чтобы не допустить новых агрессий

Великим народным праздником, объединяющим россиян вне зависимости от взглядов и партийной принадлежности, назвал День защитника Отечества депутат Государственной Думы Александр Козловский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, прошедшему на минувших выходных празднованию 100-летия Красной армии он посвятил выступление на сессии Псковского областного Собрания перед рассмотрением основной повестки дня.

Парламентарий напомнил, что разные поколения праздник 23 февраля воспринимали по-разному. «Для моих прадедов это был праздник основания Красной армии, для моего отца и для меня он был связан с Советской армией, для современного поколения - это всенародный праздник, который ассоциируется с мужской частью населения. Все вместе мы отмечаем его, искренне поздравляем друг друга. Как бы не называлась наша страна, в какой бы армии мы не служили, мы служили Отечеству, защищали нашу Родину», - отметил он.

«Герои России существовали в разные времена, существуют и сейчас. Буквально на днях мы будем отмечать трагическую дату, связанную с гибелью нашей 6-й роты. Псковская область находится на рубеже, здесь всегда происходили события, в которых народ защищал нашу большую страны. Сейчас мы, как никогда, должны быть сплоченными, к каким бы партиям мы ни принадлежали, и не допустить новых агрессий. Залог успеха - мощь нашей армии, со слабым никто не будет соглашаться», - высказал мнение Александр Козловский.

Депутат добавил, что основой безопасности страны является развитие экономики и поддержка отечественного производителя. Он напомнил о прошедшем в Сочи инвестиционном форуме, где Псковская область была представлена стендом. «Было приятно видеть заинтересованность нашими предприятиями чиновников, руководителей администраций других регионов. На форуме было заключено несколько соглашений. Я уверен, что эта работа будет продолжаться, будут крепнуть существующие предприятия и появятся новые», - заключил он.