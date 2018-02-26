Общество

Цена размещения наружной рекламы на щите в Пскове может достигать 50 тысяч рублей в месяц

Цена размещения наружной рекламы на щите в Пскове может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

По ее словам, на сегодня торги на размещение рекламных конструкций в Пскове практически не проводятся или проводятся в нарушение закона. Так, ведомство уже выдало предупреждение администрации города Пскова по этому поводу, а также предупреждение предпринимателям, что размещенная без торгов реклама на незаконных конструкциях должна быть вся демонтирована.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области считает, что от этого страдают добросовестные рекламодатели, поэтому это можно расценить, как недобросовестную конкуренцию. Суд в этом случае принимает сторону УФАС.

Также она рассказала, что, когда торги на установку и использование рекламных конструкций в Пскове все же проводились, цена на них достигала 50 тысяч рублей в месяц. Причем, разыгрывались на торгах целые пакеты, то есть несколько рекламных площадок. «Я прекрасно понимаю себестоимость размещения такой рекламы. Невозможно окупить такую стоимость рекламных конструкций. В ходе проверки оказалось (нам встретилась такая ситуация), что потом рекламодатели, выигравшие торги, идут в городскую администрацию на добровольных началах расторгают контракт. Никто никому ничего не должен, а конструкции продолжают использоваться», - пояснила Ольга Милонаец.