Общество

Депутаты Псковского областного Собрания частично согласились с протестом прокурора области на закон о прожиточном минимуме пенсионера

Депутаты Псковского областного Собрания рекомендовали удовлетворить протест прокурора Псковской области на статью 1 закона Псковской области от 06.11.2017 г. № 1813 «Об установлении прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2018 год» в части указания фактической величины прожиточного минимума. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос рассмотрен на сессии регионального парламента 27 февраля.

О сути протеста на заседаниях комитетов 26 февраля парламентариям рассказал и.о. старшего помощника прокурора Псковской области Андрей Яковлев. Он объяснил, что принятый в ноябре прошлого года законопроект противоречит федеральному законодательству - в нем не указана фактическая величина прожиточного минимума. Кроме того, прокуратура не согласна с использованной методикой расчета. По мнению ведомства, прожиточный минимум должен быть выше, а следовательно должна увеличиться и социальная доплата к пенсиям жителям региона.

В ходе сессии протест представил лично прокурор области Сергей Белов.

Парламентарии согласились с частичным удовлетворением протеста прокурора и решили дописать в закон конкретную цифру. Ранее это решение было принято на заседаниях комитетов Собрания.