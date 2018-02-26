Общество

Областные парламентарии расширили перечень детей-сирот, которые имеют право на бесплатный проезд

Псковское областное Собрание депутатов приняло в двух чтениях законопроект, расширяющий перечень детей-сирот, которые имеют право на бесплатный проезд. Проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области», рассмотрен в ходе сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Накануне в ходе заседания «социального» комитета руководитель государственного управления по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян пояснил, что в настоящее время дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год на междугородном пассажирском транспорте к месту жительства и обратно к месту учебы. Указанная мера социальной поддержки предоставляется только обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного или местного бюджетов.

Проектом закона области меры социальной поддержки предлагается распространить на детей-сирот, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит сохранить право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год на междугородном пассажирском транспорте к месту жительства и обратно к месту учебы.

Законопроект коснется порядка 500 человек.

В ходе сессии депутат Лев Шлосберг («Яблоко») поинтересовался, каким образом реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета. Армен Мнацаканян пояснил, что закон будет реализован в рамках уже утвержденных лимитов.