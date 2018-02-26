Общество

У ФАС очень много вопросов к мелкому шрифту на наружной рекламе в Пскове

У ФАС очень много вопросов к мелкому шрифту на наружной рекламе в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Что касается содержания наружной рекламы в Пскове, то у ведомства к рекламодателям много вопросов. В частности, часто они злоупотребляют такими понятиями, как «самые лучшие». «Есть претензии к информации о наличии товара в магазине. Например, рекламируется самый дешевый товар, но не указан срок действия акции. Покупатель пришел в магазина, а товара нет. Рекламодатели хотят написать все самое красивое, но не пишут существенные условия акции. Очень много вопросов к мелкому шрифту. Некоторые продолжают им злоупотреблять. Но это не их заслуга, а наш промах. Такая информация может быть признана как отсутствующая», - пояснила Ольга Милонаец.

Также она добавила, что недобросовестным рекламодателям за нарушение размещения наружной рекламы грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. «Но мы пытаемся вести диалог, даем время исправить ситуацию. В принципе город начал активную деятельность», - добавила начальник ведомства.