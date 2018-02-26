Общество

Депутаты областного Собрания одобрили изменения в закон о бесплатных участках для многодетных

В проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» внесены изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект в двух чтениях поддержали 38 парламентариев.

Накануне на заседании «социального» комитета» суть поправки пояснил руководитель гласного государственного управления социальной защиты населения в Псковской области Армен Мнацаканян. Изменения заключаются в том, что многодетные семьи смогут оставаться в очереди на получение земельных участков и после того, как одному из детей исполняется 18 лет. Сейчас такие семьи, переставая по закону быть многодетными, исключаются из очереди. Вместе с тем, не получают земельные участки они зачастую по объективным причинам, которые не зависят от них. В пример он привел проблему с межеванием участков в Борисовичах.

Глава управления добавил, что поправка позволит оставаться в очереди на получение земельных участков порядка 200 семей по области (130 из них - в Пскове).