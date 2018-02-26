Общество

Более сотни школьников и студентов станут участниками военно-патриотических чтений, посвященных подвигу 6-й роты

Региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-й роты, проходят 27 и 28 февраля в Пскове в рамках 9-х Международных Александро-Невских чтений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на организатора - Псковскую областную библиотеку для детей и юношества им. В. А. Каверина.

Мероприятие состоится на двух площадках: на базе Псковского филиала академии ФСИН России и Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина. В нем примут участие более сотни школьников и студентов из Псковской области.

В первый день чтений пройдет юношеская конференция. Ребята выступят с докладами по военной истории Пскова с IX по XX век, а также обсудят участие псковичей в морских сражениях России и военных конфликтах конца XX - начала XXI века.

Во второй день будут подведены итоги областного конкурса фотографий и рисунков «Портрет псковского десантника», в котором представлены творческие работы 65 участников из разных уголков региона.

Кроме того, в Псковском филиале академии ФСИН России будет работать выставка оружия.

Региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-й роты, проходят в Пскове ежегодно с 2001 года. В этом году их организаторами выступают Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, Псковская областная универсальная научная библиотека, Воинский храм святого благоверного Александра Невского, Псковский филиал Академии ФСИН России и Средняя общественная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.