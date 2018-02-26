Общество

43 заявления об обжаловании приостановлений государственного кадастрового учета рассмотрела в 2017 году апелляционная комиссия псковского Росреестра

В 2017 году апелляционной комиссией при управлении Росреестра по Псковской области было рассмотрено 43 заявления об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета, государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, принятых в отношении документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

В ходе изучения поступивших документов комиссией было принято 1 решение об удовлетворении заявления по обжалованию приостановления, 8 об отказе в рассмотрении и 34 решения об отклонении предъявляемых требований (отказано в удовлетворении).

В региональном ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2016 года введена в действие статья 26.1. федерального закона от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с которой решение о приостановлении осуществления кадастрового учета может быть обжаловано в административном порядке. При этом обжалование решения о приостановлении в судебном порядке возможно только после обжалования такого решения в апелляционную комиссию. Такая комиссия создана при управлении Росреестра по Псковской области.

Решения о приостановлении могут быть обжалованы:

- физическим или юридическим лицом, представившим заявление в орган кадастрового учета, по результатам рассмотрения которого было принято решение о приостановлении, либо его представителем;

- кадастровым инженером, изготовившим межевой план, технический план или акт обследования, представленный с заявлением в орган кадастрового учета, по результатам рассмотрения которых было принято решение о приостановлении;

- представителем юридического лица, работником которого является кадастровый инженер, изготовивший межевой план, технический план или акт обследования, представленный с заявлением в орган кадастрового учета, по результатам рассмотрения которых было принято решение о приостановлении (далее - заявители).

Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется в апелляционную комиссию в течение тридцати дней с даты принятия такого решения. В случае истечения тридцатидневного срока, установленного для обжалования решения о приостановлении, апелляционная комиссия отказывает в принятии к рассмотрению заявления. Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в отношении одного и того же решения органа кадастрового учета не допускается.

Подать заявление об обжаловании решения о приостановлении в апелляционную комиссию можно несколькими способами:

-при личном обращении по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11, кабинет 26;

-почтовым отправлением по адресу:180017, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11.

График работы комиссии: понедельник – четверг – с 9:00 - 18:00, пятница с 9:00 - 16:45, перерыв на обед с 13:00 – 14:00, суббота и воскресенье – выходной.

Телефон для справок (881122) 68-74-61.

С более подробной информацией о деятельности комиссий и порядке подачи заявлений можно ознакомиться в рубрике «Апелляционные комиссии» официального сайта Росреестра.