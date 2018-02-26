Общество

Около 30 учителей Псковской области приняли участие в «Зимней Школе» эко-образовательного проекта «Твоя земля»

Около 30 учителей естественных наук и специалистов эко-центров Бежаницкого, Невельского, Опочецкого, Псковского, Себежского районов, Пскова и Великих Лук приняли участие в «Зимней Школе» эко-образовательного проекта «Твоя земля».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта Андрей Васильев, в ходе трехдневного информационно-просветительского мероприятия «Школа учителей естественных наук и специалистов эко-центров Псковской области» участники ознакомились с лучшим опытом и практиками в экологическом образовании России и Эстонии.

В частности, участники мероприятия узнали о международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг» и о том, как стать участником этой программы, об опыте эко-образовательной работы в Архангельске, Калининграде, Зеленодольске, Пскове, Великих Луках и Тарту (Эстония).

Кроме теоретической части для участников была организована обширная практическая программа: работа в группах по оценке сильных и слабых сторон экологического образования в регионе, технологиям решения проектных задач в экологическом образовании с использованием природного потенциала ООПТ, деловая игра по решению экологических проблем.

Теоретические и практические занятия для педагогов и специалистов эко-центров Псковской области провели координатор международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» в России Ольга Мадисон (Санкт-Петербург), специалисты из Калининграда, Татарстана, Архангельска, Тарту, а также профессор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Зоя Курбатова.

По итогам мероприятия участники получили свидетельства об участии в «Школе для учителей естественных наук и специалистов эко-центров» от организаторов мероприятия - Псковской областной общественной организации «Чудской проект» и Государственного управления образования Псковской области.

«Зимняя Школа» была проведена Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта «Твоя земля», который реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.