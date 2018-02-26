Общество

Комитеты Псковского областного Собрания отчитались о работе за прошлый год

Комитеты областного Собрания представили отчеты о работе, проделанной в 2017 году. Обязанность отчитываться о деятельности комитета не реже одного раза в год на сессии Собрания прописана в Регламенте регионального парламента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, представленные документы содержат информацию об основных направлениях деятельности комитетов, количестве проведённых заседаний и рассмотренных на них проектов законов и постановлений, о работе членов комитетов в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и об их участии в других мероприятиях.

Полные тексты отчётов комитетов, утвержденных постановлением Собрания, будут опубликованы на официальном сайте регионального парламента.