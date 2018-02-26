Общество

Наталья Климанович назначена на должность мирового судьи в Великих Луках

Наталья Климанович назначена на должность мирового судьи судебного участка № 36 в границах административно-территориального образования «г. Великие Луки». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня в ходе тайного голосования на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Кандидатуру Натальи Климанович поддержали единогласно 38 присутствующих на сессии парламентариев.

Председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев сообщил, что Наталья Климанович имеет высшее юридическое образование, стаж работы по специальности составляет более 10 лет. Более 7 лет она являлась помощником судьи Великолукского городского суда. Кандидатуру Натальи Климанович должность мирового судьи рекомендует Квалификационная коллегия судей Псковской области.