Общество

Юрий Сорокин напомнил депутатам Псковского областного Собрания о необходимости отчитаться о своих доходах

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания, Юрий Сорокин напомнил коллегам об отчетной кампании. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сессии 27 февраля Юрий Сорокин призвал депутатов уже сейчас задуматься о своих декларациях, так как они должны быть сданы до 1 апреля.

Вице-спикер областного Собрания подчеркнул, что в этом году в нормативные акты были внесены изменения, в соответствии с которыми теперь парламентарии должны указывать в том числе и сведения об отчужденном за определенный период недвижимом имуществе и транспорте. Данные о всех изменениях направлены депутатам на электронные адреса.

«Все внимательно проверьте и сдайте, чтобы нам не встречаться на комиссии», - добавил Юрий Сорокин.