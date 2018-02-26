В какой обуви ходит ваш ребенок в мороз?

Зима не спешит уходить. По прогнозам, аномальные морозы в Пскове задержатся почти до середины марта.
Кстати, сейчас оптимальное время для их покупки: на исходе сезона они распродаются с хорошей скидкой. Но как правильно выбрать? На что обратить внимание при покупке?
Выбирайте детские валенки, исходя из трех аспектов:
А теперь подробнее.
Есть ли мех внутри?
Традиционно валенки сделаны из натурального войлока, поэтому не только хорошо сохраняют тепло, но и «дышат».
Это особенно важно, когда с мороза заходишь с ребенком в магазин или поликлинику, а потом снова выходишь на улицу. В обычной обуви ноги в помещении могут вспотеть, а потом на морозе - замерзнуть. В валенках же ноги не потеют. А значит, остаются сухие и теплые.
А что будет, если изнутри войлок утеплить плотной густой натуральной шерстью (как на фото)?
Валенки станут в два раза теплее.
Именно так и поступили разработчики псковской фабрики обуви Nordman. А еще они добавили удобную съемную стельку – тоже двойную: из войлока и меха. При необходимости ее можно вытащить, просушить.
По отзывам мам, в таких валенках ногам ребенка тепло даже до - 30°С.
Но причина не только в двойном утеплителе. Большую роль играет подошва.
Из какого материала сделана подошва?
Помните ваши валенки в детстве? Чтобы они служили дольше и не истирались, их носили с силиконовыми калошами.
Современные валенки делают с подошвой. Чаще всего она из резины.
Но резина хорошо проводит тепло, поэтому дубеет на морозе и «холодит» стопу.
У Nordman же подошва сделана из полиуретана. Этот материал хорошо защищает стопу от промерзания. К тому же, подошва весьма толстая. А это значит, стопа будет надежно защищена от холода.
Литая подошва или клееная?
На рынке обуви известны разные методы изготовления – клеевой, пришивной и литьевой.
Последний считается наиболее прочным и долговечным. Литая подошва гарантирует надежность - ничего не отклеится и не отвалится. Валенки Nordman делают именно так – без единой капли клея!
Где купить псковские валенки Nordman?
Доставка по городу – бесплатно.
Там же заодно можно заказать и сапоги на слякоть. Ведь какие бы сильные морозы не стояли, весна возьмет свое.