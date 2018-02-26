Общество

В какой обуви ходит ваш ребенок в мороз?

Зима не спешит уходить. По прогнозам, аномальные морозы в Пскове задержатся почти до середины марта.

Чтобы ноги ребенка не мерзли, обувь должна быть теплой и «дышащей». Идеальный вариант – валенки.

Кстати, сейчас оптимальное время для их покупки: на исходе сезона они распродаются с хорошей скидкой. Но как правильно выбрать? На что обратить внимание при покупке?

Выбирайте детские валенки, исходя из трех аспектов:

Есть ли внутри мех;

Из какого материала сделана подошва;

Литая подошва или клееная.

А теперь подробнее.

Есть ли мех внутри?

Традиционно валенки сделаны из натурального войлока, поэтому не только хорошо сохраняют тепло, но и «дышат».

Это особенно важно, когда с мороза заходишь с ребенком в магазин или поликлинику, а потом снова выходишь на улицу. В обычной обуви ноги в помещении могут вспотеть, а потом на морозе - замерзнуть. В валенках же ноги не потеют. А значит, остаются сухие и теплые.

А что будет, если изнутри войлок утеплить плотной густой натуральной шерстью (как на фото)?

Валенки станут в два раза теплее.

Именно так и поступили разработчики псковской фабрики обуви Nordman. А еще они добавили удобную съемную стельку – тоже двойную: из войлока и меха. При необходимости ее можно вытащить, просушить.

По отзывам мам, в таких валенках ногам ребенка тепло даже до - 30°С.

Но причина не только в двойном утеплителе. Большую роль играет подошва.

Из какого материала сделана подошва?

Помните ваши валенки в детстве? Чтобы они служили дольше и не истирались, их носили с силиконовыми калошами.

Современные валенки делают с подошвой. Чаще всего она из резины.

Но резина хорошо проводит тепло, поэтому дубеет на морозе и «холодит» стопу.

У Nordman же подошва сделана из полиуретана. Этот материал хорошо защищает стопу от промерзания. К тому же, подошва весьма толстая. А это значит, стопа будет надежно защищена от холода.

Литая подошва или клееная?

На рынке обуви известны разные методы изготовления – клеевой, пришивной и литьевой.

Последний считается наиболее прочным и долговечным. Литая подошва гарантирует надежность - ничего не отклеится и не отвалится. Валенки Nordman делают именно так – без единой капли клея!

Где купить псковские валенки Nordman?

приобрести со скидкой. На сайте фабрики NORDMAN.RU как раз проходит сезонная распродажа. Валенки можно

Доставка по городу – бесплатно.

Там же заодно можно заказать и сапоги на слякоть. Ведь какие бы сильные морозы не стояли, весна возьмет свое.