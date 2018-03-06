Общество

Александр Козловский поздравляет псковичек с первым весенним праздником

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поздравляет жительниц региона с Международным женским Днем 8 марта.

«Этот первый весенний праздник всегда отличается особым настроением - мы чествуем наших замечательных женщин, которые достойны самых тёплых слов признания, любви и уважения.

Быть женщиной - это высокое призвание и одновременно большая ответственность. Вам принадлежит ведущая роль в воспитании подрастающего поколения, вы оберегаете мир и покой в семьях, согреваете нас теплом своих сердец и поддерживаете в новых начинаниях. Мы гордимся вашим талантом создавать домашний уют, растить детей, делать успешную карьеру, реализовывать себя во всех сферах жизни, оставаясь такими же обаятельными и нежными.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, любви и прекрасного настроения. Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда царят мир, счастье, благополучие и прекрасное весеннее настроение!» - говорится в тексте поздравления.