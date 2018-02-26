Общество

Государственный архив Псковской области готовится отметить 100-летие архивной службы

Государственный архив Псковской области готовится отметить 100-летие архивной службы. О программе праздничных мероприятий на пресс-конференции 27 февраля рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«1 июня 1918 года был издан декрет о централизации архивного дела, когда все архивные документы были переданы в собственность государства. Это был первый законодательный акт, регламентирующий архивное дело в нашей стране», - рассказал Валерий Кузьмин.

По его словам, в 2018 году пройдет целый ряд мероприятий познавательно-развлекательного характера, направленных на популяризацию архивного дела и истории. Так, в ГАПО будут организованы выставка документов из фондов архива и выставка изданий, подготовленных архивной службой на протяжении ее существования. Уже сейчас реализуется проект «Архив – живая память поколений», в рамках которого сотрудники архива проводят уроки об истории Псковская края в школах. Также в этом году ГАПО совместно с ПсковГУ планирует проведение международной конференции с участниками из Белоруссии, Прибалтики и других российских городов.

Как рассказала начальник отдела информации, публикации и научного использования документов ГАПО Екатерина Перепелкина, 12 марта в стенах архива откроется выставка «Крым и Псковская земля». На выставке будут представлены подлинники документов, начиная с 1783, когда Крым вошел в состав Российской империи. Посетители смогут познакомиться с документами желающих переселиться в Крым псковских крестьянах и помещиках, документами о сборе средств на сооружение памятников, различными картами, приглашениями к пожертвованиям с данными о фамилиях и суммах, информацией о строительстве церквей на территории Крыма и документами по Крымской войне.

«В конце прошлого года ЗАГСы передали архиву последнюю партию метрических книг, и теперь они доступны исследователям в читальном зале. Мы получили 312 документов», - поделился Валерий Кузьмин.

Также он рассказал, что в начале XX века в Псковской губернии проживало порядка 40 национальностей, о жизни которых сохранились документы: сведения о прихожанах псковского костела, общины старообрядцев, синагогах в Невеле и Опочке.

В заключение директор ГАПО отметил, что за год в архив приходит порядка 10 тысяч обращений, большую часть из которых составляют запросы социально-правового характера, например, о подтверждении рабочего стажа для получения пенсионных начислений. Однако 1,5 тысячи поступающих запросов имеют библиографический характер, когда жители США, Австралии и России хотят узнать что-то о своих псковских предках.