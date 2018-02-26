Общество

9 правонарушений в сфере рыболовства выявлено в ходе рейда в Гдовском районе

24 февраля в Гдовском районе Псковской области, в районе деревни Ветвеник, отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству совместно с представителями ОМВД России по Гдовскому району и пограничным управлением ФСБ РФ по Псковской области проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на предотвращение нарушений водоохранного законодательства, предупреждение и пресечение экологических правонарушений, браконьерской деятельности и защите водных биологических ресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, по результатам рейда инспекторами выявлено 9 административных правонарушений по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 8 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.