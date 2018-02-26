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Общество

Судебные приставы встретились с осужденными ИК-5

27.02.2018 17:50|ПсковКомментариев: 0

В рамках проведения «Единого дня воспитательной работы» в ИК-5 УФСИН России по Псковской области сотрудники воспитательного отдела организовали для осужденных лекционное занятие с участием представителей службы судебных приставов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, занятие проводили начальник отдела УФССП России по Псковской области советник юстиции 3 класса Татьяна Федорова и заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава УФССП России по Псковской области советник юстиции 3 класса Сергей Иванов.

В ходе занятия представители службы судебных приставов рассказали осужденным о порядке возмещения ущерба, причиненного совершенным преступлением, и погашении задолженностей по имеющимся исполнительным листам, а также об ответственности в случае уклонения от данной обязанности.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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