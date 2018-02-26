Общество

Судебные приставы встретились с осужденными ИК-5

В рамках проведения «Единого дня воспитательной работы» в ИК-5 УФСИН России по Псковской области сотрудники воспитательного отдела организовали для осужденных лекционное занятие с участием представителей службы судебных приставов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, занятие проводили начальник отдела УФССП России по Псковской области советник юстиции 3 класса Татьяна Федорова и заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава УФССП России по Псковской области советник юстиции 3 класса Сергей Иванов.

В ходе занятия представители службы судебных приставов рассказали осужденным о порядке возмещения ущерба, причиненного совершенным преступлением, и погашении задолженностей по имеющимся исполнительным листам, а также об ответственности в случае уклонения от данной обязанности.