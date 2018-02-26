Общество

В УФСИН России по Псковской области прошли сборы с сотрудниками отделов охраны

В феврале на базе учреждений УФСИН России по Псковской области проводились учебно-методические сборы со старшими инспекторами, инспекторами, начальниками караулов отделов охраны учреждений УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сборы с данной категорией сотрудников УИС, несущих непосредственную ответственность за организацию службы караулов по охране учреждений, подбор и подготовку сотрудников, исполняющих свои обязанности в составе караула, проводятся не реже двух раз в год, как правило, в переходный период.

Как рассказал заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев, основной целью подобных учебно-методических сборов является обучение сотрудников необходимыми навыками для принятия самостоятельных решений в условиях осложнения обстановки и воспитания чувства ответственности за выполнение поставленных задач.

В ходе занятий до сотрудников были доведены результаты служебной деятельности подразделений охраны за предшествующий период. На макетах учреждения были разобраны обстоятельства происшествий в других территориальных органах ФСИН России, допущенных в процессе несения службы.

Неотъемлемой частью учебно-методических сборов является занятие с психологом. Его работа направлена на повышение стрессоустойчивости и работоспособности сотрудников, заступающих на службу в качестве начальников караулов.

На заключительном этапе сборов у всех участников были приняты зачеты по физической, огневой и специальной подготовке.