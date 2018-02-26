Общество

В Опочецком районе пройдут открытые соревнования по подледному лову на мормышку

3 марта в Опочецком районе пройдут открытые соревнования по подледному лову на мормышку. Как сообщается в сообществе «Опочка. Официальная группа» в социальной сети «ВКонтакте», мероприятие пройдет на озере Рясинское. Организатором выступает администрация Опочецкого района.

Регистрация участников начнется в 8.00, открытие соревнований - в 9.00. Итоги будут подводиться с 11.00 до 11.45, после чего последует награждение победителей в следующих номинациях: личное первенство; «папа, мама, я - рыбацкая семья», самая крупная рыба, самая маленькая рыба, женская рыбная удача, рясинский ерш, самый юный участник, старейший участник, гостевой приз.