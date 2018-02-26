Общество

Абоненты Tele2 на Северо-Западе чаще всего меняли минуты на трафик в личном кабинете

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы личного кабинета «Мой Tele2». В 2017 году в Псковской области количество пользователей сервиса выросло до 29% от общего числа клиентов. В число наиболее популярных возможностей личного кабинета попал обмен минут на гигабайты.





С помощью личного кабинета абоненты могут самостоятельно управлять набором услуг мобильной связи и контролировать свои затраты. По итогам 2017 года 32% абонентов Tele2 в Северо-Западном регионе и 29% в Псковской области активно использовали сервис. Наибольшее его проникновение отмечено в Санкт-Петербурге, Республике Карелии и Мурманской области. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 6 процентных пунктов. На рост популярности личного кабинета оказали влияние редизайн интернет-версии и приложения «Мой Tele2», а также появление новых возможностей.

В 2017 году оператор обновил интернет-версию личного кабинета, а также приложение «Мой Tele2» для смартфонов. Интерфейс личного кабинета стал проще и удобнее. В нем наглядно отображены остатки минут, SMS и гигабайтов, перенесенных с прошлого месяца на текущий. Появились новые опции, в частности, возможность блокировать при необходимости SIM-карту. В топ популярных услуг вошли: смена тарифного плана, управление дополнительными услугами, пополнение счета. Приложение скачали в App Store и Google Play более 5 млн раз.

Кроме того, в прошлом году стремительно набрала популярность услуга обмена неиспользованных минут на дополнительный интернет-трафик. Курс обмена: 1 Гб, или 1024 Мб, за 100 минут. Tele2 запустила уникальную для российского телеком-рынка возможность в октябре 2017 года. За 2 месяца клиенты компании обменяли свыше 112 миллионов минут на более чем 2 петабайта интернет-трафика. Большая часть абонентов использовала для этого личный кабинет.

Сервис также дает возможность просматривать и редактировать персональную информацию, совершать мобильные переводы другим абонентам, проверять поступления платежей и заказывать детализацию расходов. Личный кабинет позволяет привязывать номера членов семьи для управления их расходами.