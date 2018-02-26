Общество

Подростковые группы антиобщественной направленности будет выявлять псковская полиция в ходе операции «Лидер»

Сегодня в Псковской области началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Операция проводится в целях концентрации усилий служб и подразделений полиции по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В мероприятиях примут участие сотрудники различных подразделений полиции и представители других субъектов профилактики. В период проведения операции стражами порядка будут проверены места массового пребывания молодежи для выявления групп подростков криминальной и антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. Полицейские побывают по месту жительства подростков, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.