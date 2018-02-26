Общество

Приставы списали со счета псковича 27 тысяч рублей за 47 штрафов ГИБДД

Сразу 47 штрафов ГИБДД окончил фактическим исполнением судебный пристав Псковского района, списав со счета должника денежную сумму в уплату долга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Псковского района в отношении должника находится целых 48 исполнительных производств по взысканию 47 штрафов в пользу ГИБДД и 1 исполнительное производство по взысканию кредитного платежа на крупную сумму денег.

Все штрафы в ОСП Псковского района были направлены через центр видеофискации ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства принадлежащего должнику, а также вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётные счетах в кредитных организациях.

Именно последняя мера, дала свои результаты. В счет уплаты долга со счета должника были списаны 27 тысяч рублей, в результате чего фактическим исполнением окончены 47 исполнительных производств по штрафам ГИБДД.

На исполнении у судебного пристава остается производство о взыскании задолженности по кредитным обязательствам. По нему должник обратился в суд за рассрочкой платежей и ждёт решение суда.

«Уважаемые граждане, не забывайте, что, чтобы узнать о том, есть ли у вас и ваших знакомых долги, необходимо зайти на официальный сайт Управления ФССП России по Псковской области в сервис «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, на сайте действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - обращаются к псковичам приставы.