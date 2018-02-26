Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от налога ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячных выплат, которые граждане получают в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка, сообщает в среду официальный сайт правительства России.

С 1 января 2018 года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

«В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», - говорится в сообщении.