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Общество

Стратегию перехода Псковской области на новую систему обращения с ТКО рассмотрели члены рабочей группы

28.02.2018 08:44|ПсковКомментариев: 7

Заседание рабочей группы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области провел во вторник, 27 февраля, врио губернатора Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти, муниципальных образований, областные и городские депутаты, общественники, а также представители бизнеса в сфере ТКО.

Открывая совещание, врио главы региона подчеркнул, что вопрос ТКО носит социально значимый характер, и в задачу рабочей группы входит поиск наиболее верных решений. Основной темой встречи стал план мероприятий по переходу Псковской области на новую систему обращения с ТКО и созданию в регионе соответствующей инфраструктуры.

Пункты «дорожной карты», касающиеся разработки и принятия нормативно-правовых актов, уже выполнены либо находятся в работе, сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Так, утверждена территориальная схема обращения с ТКО, проработан порядок сбора мусора, в том числе раздельного, создана конкурсная комиссия по выбору регионального оператора, продолжается разработка региональной программы обращения с отходами и нормативов их накопления в Псковской области.

В части отбора регионального оператора по обращению с отходами конкурс должен состояться весной, а соглашение между органом исполнительной власти и выбранным регоператором должно быть подписано не позднее 1 мая. Далее до конца года будут проведены все необходимые процедуры, чтобы с 1 января 2019 года региональный оператор начал оказывать коммунальную услугу по обращению с ТКО.

По итогам доклада врио губернатора поручил своему Заместителю Александру Кузнецову держать на личном контроле сроки исполнения «дорожной карты», а Андрею Агапову еще раз проработать вопрос состава комиссии по выбору регионального оператора. «Важно, чтобы в комиссии было как можно больше общественников и экспертов», - пояснил Михаил Ведерников.

Руководитель области также поинтересовался тем, как исполняется его поручение о круглосуточном контроле за въездом мусоровозов из Пскова на полигон Порхова и о предоставлении общественникам возможности вести собственный контроль за ситуацией.

Александр Кузнецов доложил, что соответствующий мониторинг с видеозаписью приема ТКО на полигон уже ведется. До конца недели будет открыт доступ к его данным активной группе населения. Кроме того, на полигоне организован бесплатный прием мусора от жителей Порхова, и проработан вопрос сортировки порховского мусора с целью уменьшения его объемов для захоронения. Сортировка начнется уже в марте.

В продолжение заседания Михаил Ведерников поставил задачу государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды совместно с федеральными надзорными органами организовать необходимые проверки по соблюдению требований экологической безопасности на порховском полигоне и провести эту работу в максимально открытом режиме.

«Мы находимся на начальной стадии переходного периода на новую систему обращения с коммунальными отходами, предстоит кропотливая и напряженная работа. Прошу не снижать активности: вносите предложения, замечания, пожелания - все они получат обратную связь от органов исполнительной власти», - заключил врио губернатора.

Теги: #тбо #полигон ТБО #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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