Общество

В Псковской области задержаны три женщины, которые подозреваются в сбыте фальшивок в 27 магазинах

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области совместно с ОМВД России по Порховскому району и МО МВД России «Дедовичский» задержаны три гражданки, прибывшие из Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эти женщины, 1983, 1995 и 1996 годов рождения, подозреваются в сбыте на территории Псковской области денежных купюр достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки.

По версии следствия, с целью сбыта фальшивых денежных знаков фигурантки расплачивались ими в торговых точках, приобретая сахарный песок, сигареты, соль и другой товар на сумму не более пятисот рублей. В результате проведенных полицией мероприятий в Дно, Порхове, Острове, Великих Луках и Пушкинских Горах установлены 27 магазинов, в которых обнаружены поддельные пятитысячные банкноты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.