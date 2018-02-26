Члены ассоциации «Псковский лес» провели рабочую встречу в Госдуме

Во вторник, 27 февраля, в Государственной Думе состоялась рабочая встреча членов ассоциации работников лесной отрасли «Псковский лес» с заместителем председателя комитета ГД по природопользованию собственности и земельным отношениям, членом центрального штаба ОНФ Николаем Будуевым.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ассоциации, на встрече обсуждались итоги регионального совещания работников лесной отрасли, которое состоялось в Пскове 19 февраля.
Как отметил представитель руководства лесоперерабатывающего комбината «Судома» Александр Крутиков, повышение ставок арендной платы значительно повлияло на стоимость сырья на рынке, что непосредственно отразится на стоимости готовых изделий.
Также в ходе встречи обсуждалась общая задолженность муниципальных предприятий Псковской области перед лесозаготовителями за поставку топлива. По данным ассоциации «Псковский лес», общая сумма задолженности превысила 60 миллионов рублей, что может сорвать подготовку к новому отопительному сезону.
В ходе встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.