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Общество

Конкурс «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» стартовал в Великих Луках

28.02.2018 09:21|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках стартовал конкурс среди школьников «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образовании администрации города,  конкурсные работы будут приниматься до 12 марта в МБУДО «Центр технического творчества» (ул. Печорская, 6).

12 марта состоится заседание жюри по отбору 6 работ для участия в финале конкурса, который состоится в Пскове.

Участники предоставляют на конкурс заранее отснятые сценические выступления  на тему безопасного движения. Жанр выступлений  может быть любой: стихи, песни, сказка, шуточные игры.

Теги: #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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