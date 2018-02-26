Общество

Конкурс «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» стартовал в Великих Луках

В Великих Луках стартовал конкурс среди школьников «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образовании администрации города, конкурсные работы будут приниматься до 12 марта в МБУДО «Центр технического творчества» (ул. Печорская, 6).

12 марта состоится заседание жюри по отбору 6 работ для участия в финале конкурса, который состоится в Пскове.

Участники предоставляют на конкурс заранее отснятые сценические выступления на тему безопасного движения. Жанр выступлений может быть любой: стихи, песни, сказка, шуточные игры.