Общество

В Псковской области из незаконного оборота изъято более 7000 литров алкоголя

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконной реализации алкогольной продукции в особо крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, на территории города Острова Псковской области трое граждан, 1987, 1991 и 1992 годов рождения, осуществляли реализацию алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и соответствующей лицензии.

Из незаконного оборота изъято свыше 7 000 литров спиртных напитков различных наименований, в том числе ром, коньяк, шампанское, виски и водка общей стоимостью более 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.