Общество

В первый день весны Росреестр проведет общероссийский «День консультаций» для граждан

1 марта 2018 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проведет единый «День консультаций» для граждан во всех субъектах Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе Управления Росреестра по Псковской области в ходе «Дня консультаций» центральный аппарат Росреестра, территориальные органы ведомства и филиалы Федеральной кадастровой палаты проведут бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности ведомства. Для граждан также будут организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.

Узнать адреса офисов для получения консультации в вашем регионе можно на сайте Росреестра.

Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Реализация закона положила начало новому этапу в развитии правового регулирования регистрации прав на недвижимость: были установлены основные правила, определяющие порядок регистрации и основания для принятия решений регистрирующим органом. Таким образом была решена одна из основных государственных задач – организован оборот недвижимого имущества, что позволило в новых экономических условиях обеспечить гарантию прав собственности на недвижимость, а также улучшить инвестиционный климат государства.

В соответствии с законодательством регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляли соответствующие региональные учреждения юстиции. В последующем полномочия по регистрации прав были переданы на федеральный уровень.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним была определена Росрегистрация. Служба была образована Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 1847 Росрегистрация была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с возложением на нее с 1 марта 2009 года функций, упраздненных Роснедвижимости и Роскартографии.

В настоящее время Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав осуществляет функции по кадастровому учету недвижимости, а также по оказанию государственных услуг в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса. Росреестр также выполняет функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».