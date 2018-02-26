Общество

Две тысячерублевые банкноты с признаками подделки обнаружены в одном из финансовых учреждений Великих Лук

В Великих Луках полицией изъяты две тысячерублевые банкноты с признаками подделки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в городе на Ловати 27 февраля в местных финансовых учреждениях обнаружены две фальшивые купюры достоинством тысяча рублей. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке из предприятий торговли. По данным фактам полицией проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.