Общество

Волонтеров просят помощи в покупке компьютера для инвалида по зрению из Новосельского интерната

Волонтеров просят помощи в покупке компьютера для инвалида по зрению Раисы Козловой 1941 года рождения, которая проживает в Новосельском интернате.

Как сообщает в группе «Старость в радость», у пенсионерки есть большое желание - компьютер, чтобы она могла продолжать участвовать в конкурсах, общаться с людьми через интернет и быть полезной для других.

«Жизнерадостная, бойкая, позитивная - Раиса Дмитриевна Козлова является неизменным участником различных мероприятий, проводимых обществом слепых в «Жидиловом Бору» с момента, как приехала в интернат в сентябре 2014 года. В 2015 году на 27-ой Отчетно-выборной конференции была избрана членом бюро Струго-Красненской местной организации Всероссийского общества слепых. Награждена почетными грамотами и призами за участие в конкурсах по ориентированию на местности, теннису. Являясь инвалидом 1 группы по зрению в возрасте 76 лет, заразит оптимизмом любого человека, оказавшегося в ее кругу. Невозможно поверить - какие шедевры она плетет из бисера. С января по март 2015 года была приглашена в центр реабилитации слепых в город Волоколамск Московской области, где прошла профессиональную подготовку по ориентации, ходьбы с тростью, домоводству, шитью, чтению и письму по Брайлю и работе на компьютере, откуда привезла диплом по домоводству (садоводству). После этого идей по бисероплетению прибавилось многократно и она не устает делиться ими с сотрудниками интерната и соседями по комнатам. Также Раиса Дмитриевна хорошо поет, в 2017 году уже дважды ездила на компьютерные курсы, осенью 2017 года со своими поделками принимала участие в выставке «Мастерская талантов, межрегионального волонтерского марафона», за что получила наградную статуэтку. О Раисе Дмитриевне написана заметка в районной газете «Струги»», - рассказывается в группе.

До поступления в учреждение Раиса Козлова вела активный образ жизни в д. Углы, где проживала. Она была депутатом муниципального образования сельского поселения «Новосельская волость», её работа отмечена благодарственными письмами за подписью главы администрации Стругокрасненского района Александра Волкова.

Для нее компьютер - это окно в мир.

Волонтеров просят помощи в покупке компьютера (ноутбука) - монитор с диагональю 24 или 27 дюймов, разрешение - не менее 1920×1080 точек (Full HD). Клавиатура с клавишами увеличенного размера, расположенными далеко друг от друга, а также в специальная накладка на клавиатуру (позволяющая расположить каждую кнопку в углубление - это исключает возможность одновременного нажатия разных клавиш). Компьютер (ноутбук) может быть не новым.

На данный момент в ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не могут выделить средства на покупку компьютера, потому что все средства направляются на ремонт помещений интерната и более острые нужды.

По всем вопросам можно обращаться к Елене Антонец: 8-911-890-12-40.