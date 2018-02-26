Общество

Общегородское родительское собрание прошло в Пскове

В Пскове на базе 24-й общеобразовательной школы прошло общегородское родительское собрание, посвященное взаимодействию старшего поколения со своими детьми и актуальным проблемам охраны детства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в числе участников - детский омбудсмен Наталия Соколова, профессиональные психологи, педагоги и около ста представителей родительских комитетов из различных образовательных учреждений Пскова.

В ходе общения участники расширенного родительского собрания обсудили конкретные проблемы, возникающие при общении родителей с детьми, и мероприятия, которые позволят обеспечить безопасность жизни подростков, будут способствовать их нравственному развитию. В формате диалога члены различных родительских комитетов поделились опытом профилактической работы с детьми.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова призвала участников родительского собрания больше внимания уделять своим детям, так как зачастую именно ребята из благополучных семей и попадают в неприятные ситуации. «Давайте начнем со своих детей. Мы часто не знаем, какой жизнью они живут. Единственный рецепт - внимание к своим детям», - заявила Наталия Соколова. Она также подчеркнула, что в каждой семье необходимо воспитывать уважение к друг к другу.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с культурой общения детей и подростков в сети интернет, проведением профилактических медицинских осмотров и социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления потребления наркотических средств, а также реализацией задач духовно-нравственного воспитания.

В частности, было заявлено о том, что только совместная и системная работа родителей, образовательных организаций, а также заинтересованных ведомств обеспечит создание устойчивых, благоприятных условий для развития детей.